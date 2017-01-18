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Нардеп назвав чутками інформацію про розділення "Опозиційного блоку"

Нардеп назвав чутками інформацію про розділення "Опозиційного блоку"

Київ • УНН

 • 14962 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Інформація про розділення "Опозиційного блоку" на дві політичні сили — це чутки. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Дмитро Колєсніков.

“Чутки про розділення "Опозиційного блоку" почались, мабуть, на другий день після з’єднання політичних сил в один блок. Тому не слухайте чутки. Якщо у нас буде що сказати, ми обов’язково про це скажемо”, — заявив Д. Колєсніков.

Він зазначив, що поки “Опоблок” — це єдина сильна і монолітна опозиція до чинної влади.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа Сергія Ларіна, керівництво партії “Опозиційний блок” не ухвалювало рішення про її розділення на дві політичні сили.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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