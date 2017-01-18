Нардеп назвав чутками інформацію про розділення "Опозиційного блоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Інформація про розділення "Опозиційного блоку" на дві політичні сили — це чутки. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Дмитро Колєсніков.
“Чутки про розділення "Опозиційного блоку" почались, мабуть, на другий день після з’єднання політичних сил в один блок. Тому не слухайте чутки. Якщо у нас буде що сказати, ми обов’язково про це скажемо”, — заявив Д. Колєсніков.
Він зазначив, що поки “Опоблок” — це єдина сильна і монолітна опозиція до чинної влади.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Сергія Ларіна, керівництво партії “Опозиційний блок” не ухвалювало рішення про її розділення на дві політичні сили.