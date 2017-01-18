Нардеп назвал слухами информацию о разделении "Оппозиционного блока"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Информация о разделении "Оппозиционного блока" на две политические силы - это слухи. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Дмитрий Колесников.
"Слухи о разделении "Оппозиционного блока" начались, пожалуй, на второй день после объединения политических сил в один блок. Поэтому не слушайте слухи. Если у нас будет что сказать, мы обязательно об этом скажем", - заявил Д.Колесников.
Он отметил, что пока "Оппозиционный блок" - это единственная сильная и монолитная оппозиция к действующей власти.
Как сообщал УНН, по словам нардепа Сергея Ларина, руководство партии "Оппозиционный блок" не принимало решения о ее разделении на две политические силы.