Нардеп назвал слухами информацию о разделении "Оппозиционного блока"

"Слухи о разделении "Оппозиционного блока" начались, пожалуй, на второй день после объединения политических сил в один блок. Поэтому не слушайте слухи. Если у нас будет что сказать, мы обязательно об этом скажем", - заявил Д.Колесников.

Он отметил, что пока "Оппозиционный блок" - это единственная сильная и монолитная оппозиция к действующей власти.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Сергея Ларина, руководство партии "Оппозиционный блок" не принимало решения о ее разделении на две политические силы.