Нардеп Івченко пояснив, чому Україну й надалі очікує доля сировинного аграрного придатка для Європи

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“Сьогодні аграрна політика України направлена на спробу нагодувати весь світ зерном. І ми не ведемо політику, щоб годувати весь світ своїми продуктами харчування. Запитайте у будь-якого молочника: чому вони незадоволені і звертаються до уряду. Бо у нас сьогодні імпортозаміщене молоко заходить, яке за ціною нижче, ніж фермери продають, тому українське молоко не купують, а люди вимушені вирізати худобу”, — зауважив нардеп.

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На думку Вадима Івченка, така державна політика й надалі призводитиме до повної агрохолдингізації та при цьому — до повної відсутності розвитку тих, хто створює готові або органічні продукти.

“З такою політикою у нас створюється все більша агрохолдингізація України, все більше вирощується зерна, але при цьому в нас не зростають методи переробки зерна, нічого не робиться, щоб дати підтримку "органікам“, щоб робили готові продукті в Україні. Тому Україна так і буде залишатися сировинним придатком”, — пояснив нардеп.

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Нагадаємо, раніше Івченко розповів, чому Україні вигідніше підтримувати маленького фермера та використовувати бюджетні засоби на це, попри те, що великі агрохолдинги можуть принести інвестиції швидше.