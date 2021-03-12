Нардеп Ивченко объяснил, почему Украину и в дальнейшем ожидает судьба сырьевого аграрного придатка для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко рассказал УНН в экспертном интервью "ТОП-10 вопросов эксперту о состоянии аграрной отрасли Украины", по каким причинам Украина и в дальнейшем может оставаться сырьевым аграрным придатком для Европы.
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Цитата:
"Сегодня аграрная политика Украины направлена на попытку накормить весь мир зерном. И мы не ведем политику, чтобы кормить весь мир своими продуктами питания. Спросите у любого молочника: почему они недовольны и обращаются к правительству. Потому что у нас сегодня импортозамещенное молоко заходит, которое по цене ниже, чем фермеры продают, потому украинское молоко не покупают, а люди вынуждены вырезать скот", - отметил нардеп.
Детали
По мнению Вадима Ивченко, такая государственная политика и в дальнейшем приведет к полной агрохолдингизации и при этом - к полному отсутствию развития тех, кто создает готовые или органические продукты.
"С такой политикой у нас создается все больше агрохолдингизация Украины, все больше выращивается зерна, но при этом у нас не растут методы переработки зерна, ничего не делается, чтобы дать поддержку "органикам", чтобы делали готовые продукты в Украине. Поэтому Украина так и будет оставаться сырьевым придатком", - пояснил нардеп.
Дополнение
Напомним, ранее Ивченко рассказал, почему Украине выгоднее поддерживать маленького фермера и использовать бюджетные средства на это, несмотря на то, что крупные агрохолдинги могут принести инвестиции быстрее.