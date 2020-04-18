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Наразі пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрозу сховищам радіаційних відходів – ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наразі у Чорнобильській зоні загрози сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам у зоні відчуження через пожежі немає. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

“Загрози об’єкту “Укриття”, сховищу радіаційних (відходів —ред.) та інших критичним об’єктам на даний час немає",- сказав Демчук.

За його словами, радіаційний фон в по місту Києву та Київської області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Нагадаємо, вертольоти за добу скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні. На всіх осередках тління ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки у недоступних місцях гасіння наземними силами

Як повідомлялося, у Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння, вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту — перевищений.

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