Наразі пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрозу сховищам радіаційних відходів – ДСНС

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наразі у Чорнобильській зоні загрози сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам у зоні відчуження через пожежі немає. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.