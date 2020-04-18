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В ДСНС розповіли про ситуацію з пожежами у Чорнобильській зоні

В ДСНС розповіли про ситуацію з пожежами у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поблизу села Буда у Чорнобильському районі спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки у недоступних місцях гасіння наземними силами. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

"Основні сили на території зони відчуження на цей час спрямовані на локалізацію чотирьох осередків. Тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника, який продовжує тліти на території зони відчуження. На всіх осередках ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки у недоступних місцях гасіння наземними силами",- розповів Демчук.

За його словами, наразі вживаються необхідні заходи для того аби зупинити це поширення.
"Для облаштування протипожежних розривів з метою не допущення поширення вогню на інші лісові масиви, окрім важкої інженерної техніки (ДСНС —ред.) залучено шляхопрокладачі Збройних сил України",- сказав Демчук.

Нагадаємо, вертольоти за добу скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.

Додамо, пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. 17 квітня вранці мер столиці вказав, що значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області. Продукти горіння зберігаються в повітрі і станом на 18 квітня. 

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