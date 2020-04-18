Кличко про забруднення повітря у Києві: досі фіксуються продукти горіння
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння, вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений. Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кожного з нас зараз турбує те, що відбувається з повітрям у столиці. Останніми днями в Києві, Київській та Житомирській областях спостерігається збільшення площ пожеж - горять ліси, трав’яні настили. Сумарна площа пожеж в 2 областях сьогодні становить вже майже 3000 га. При цьому, роза вітрів грає не на користь киян, спрямовуючи дим від горіння та тління до столиці", - написав він.
При цьому Кличко зазначив, що "радіаційний фон у столиці та області – у межах норми". "Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год)", - додав мер столиці.
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"Але у повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений. Згідно даних автоматичної станції AQT 420 VAISALA Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження-Голосіївський район) вранці 18 квітня зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази. Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їх інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг", - розповів Кличко.
"Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га. У зоні відчуження тим часом спостерігаєтсья тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Активних вогнищ наразі не зафіксовано", - вів далі мер Києва.
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Він додав, що фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.
Також Кличко розповів, що загалом останню добу у Києві зафіксували 30 пожеж. "Зокрема, зафіксовані пожежі в екосистемах столиці. Пожежа трав’яного настилу в 4 осередках загальною площею 1,3 га: Деснянський район — 700 кв. м; Голосіївський район — 500 кв. м; Дарницький район — 50 кв. м; Святошинський район — 50 кв. м", - повідомив мер столиці.
Додамо, пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. 17 квітня вранці мер столиці вказав, що значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області. На вечір 17 квітня у Києві спостерігалася поступова нормалізація якості повітря.