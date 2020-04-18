Кличко про забруднення повітря у Києві: досі фіксуються продукти горіння

ukru
14:22 • 10357 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 58872 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 84286 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 106097 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 122657 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 123472 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172389 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142309 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148478 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148949 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.2 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 122543 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 112334 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 50391 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 31905 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 30216 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 58912 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 84305 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 106102 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 122662 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 123476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 16710 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 23357 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108836 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109149 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126547 перегляди
Актуальне
Кличко про забруднення повітря у Києві: досі фіксуються продукти горіння

Кличко про забруднення повітря у Києві: досі фіксуються продукти горіння

Київ • УНН

 • 19712 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння, вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений. Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кожного з нас зараз турбує те, що відбувається з повітрям у столиці. Останніми днями в Києві, Київській та Житомирській областях спостерігається збільшення площ пожеж - горять ліси, трав’яні настили. Сумарна площа пожеж в 2 областях сьогодні становить вже майже 3000 га. При цьому, роза вітрів грає не на користь киян, спрямовуючи дим від горіння та тління до столиці", - написав він.

При цьому Кличко зазначив, що "радіаційний фон у столиці та області – у межах норми". "Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год)", - додав мер столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині

"Але у повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений. Згідно даних автоматичної станції AQT 420 VAISALA Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження-Голосіївський район) вранці 18 квітня зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази. Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їх інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг", - розповів Кличко.

"Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га. У зоні відчуження тим часом спостерігаєтсья тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Активних вогнищ наразі не зафіксовано", - вів далі мер Києва. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вертольоти за добу скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні

Він додав, що фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Також Кличко розповів, що загалом останню добу у Києві зафіксували 30 пожеж. "Зокрема, зафіксовані пожежі в екосистемах столиці. Пожежа трав’яного настилу в 4 осередках загальною площею 1,3 га: Деснянський район — 700 кв. м; Голосіївський район — 500 кв. м; Дарницький район — 50 кв. м; Святошинський район — 50 кв. м", - повідомив мер столиці.

Додамо, пізно ввечері 16 квітня у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. 17 квітня вранці мер столиці вказав, що значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області. На вечір 17 квітня у Києві спостерігалася поступова нормалізація якості повітря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.60
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80