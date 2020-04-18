Кличко про забруднення повітря у Києві: досі фіксуються продукти горіння

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння, вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений. Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу у своєму Telegram-каналі, передає УНН.