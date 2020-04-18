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Кличко о загрязнении воздуха в Киеве: до сих пор фиксируются продукты горения

Кличко о загрязнении воздуха в Киеве: до сих пор фиксируются продукты горения

Киев  •  УНН

 • 19706 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве в воздухе зафиксировано продукты горения, содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышен. Радиационный фон в столице и области - в пределах нормы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Каждого из нас сейчас беспокоит то, что происходит с воздухом в столице. В последние дни в Киеве, Киевской и Житомирской областях наблюдается увеличение площадей пожаров - горят леса, травяные настилы. Суммарная площадь пожаров в 2 областях сегодня составляет уже почти 3000 га. При этом, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу", - написал он.

При этом Кличко отметил, что "радиационный фон в столице и области - в пределах нормы". "Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма - 0,030мР/ч), в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час)", - добавил мэр столицы.

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"Но в воздухе столицы зафиксировано продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышено. Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля зафиксировано колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза. Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 126 мкг", - рассказал Кличко.

"Значительную часть дыма, который загрязняет воздух, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2700 га. В зоне отчуждения между тем есть тление травяного настила, пеньков и древесины в оагах, пройденных огнем. Активных очагов пока не зафиксировано", - продолжал мэр Киева.

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Он добавил, что специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Также Кличко рассказал, что в целом последние сутки в Киеве зафиксировали 30 пожаров. "В частности, зафиксированы пожары в экосистемах столицы. Пожар травяного настила в 4 очагах общей площадью 1,3 га: Деснянский район - 700 кв. м; Голосеевский район - 500 кв. м; Дарницкий район - 50 кв. м; Святошинский район - 50 кв. м", - сообщил мэр столицы.

Добавим, поздно вечером 16 апреля в КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. 17 апреля утром мэр столицы отметил, что значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области. На вечер 17 апреля в Киеве наблюдалась постепенная нормализация качества воздуха.

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