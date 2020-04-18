Сейчас пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозу хранилищам радиационных отходов - ГСЧС

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41667 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85528 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102889 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129381 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173244 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121935 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158275 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Сейчас пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозу хранилищам радиационных отходов - ГСЧС

Сейчас пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозу хранилищам радиационных отходов - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11349 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сейчас в Чернобыльской зоне нет угрозы хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам в зоне отчуждения из-за пожаров нет. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных (отходов - ред.) и другим критическим объектам в настоящее время нет", - сказал Демчук.

По его словам, радиационный фон в по городу Киеву и Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, вертолеты в сутки сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне. На всех очагах тления ситуация стабильная, только вблизи села Буда наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами

Как сообщалось, в Киеве в воздухе зафиксировано продукты горения, содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышен.

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