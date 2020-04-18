Сейчас пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозу хранилищам радиационных отходов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сейчас в Чернобыльской зоне нет угрозы хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам в зоне отчуждения из-за пожаров нет. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных (отходов - ред.) и другим критическим объектам в настоящее время нет", - сказал Демчук.
По его словам, радиационный фон в по городу Киеву и Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Напомним, вертолеты в сутки сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне. На всех очагах тления ситуация стабильная, только вблизи села Буда наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами
Как сообщалось, в Киеве в воздухе зафиксировано продукты горения, содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышен.