Наразі на Донбасі перебуває 35 тис. бойовиків та 6 тис. російських кадрових військових – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На окупованих частинах Донбасу наразі перебуває 35 тисяч представників незаконних збройних формувань, а також 6 тисяч кадрових військових Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент УНН.
"35 тисяч - це перший і другий армійський корпус і, безпосередньо, близько 6 тисяч військовослужбовців інших регулярних підрозділів Росії, які знаходяться на території нашої держави", - сказав В.Скібіцький.
Він додав, що періодично на виконання бойових завдань до Донбасу прибувають військовослужбовці різних армійських підрозділів Росії.
Як повідомляв УНН, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що бойовик, який здався у полон силам АТО 9 вересня, розповів про кадрових російських військовослужбовців, які перебувають на Донбасі.