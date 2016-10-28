Наразі на Донбасі перебуває 35 тис. бойовиків та 6 тис. російських кадрових військових – розвідка

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 864 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 5068 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14384 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33733 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62913 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76621 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145347 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206832 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193433 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213100 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
64 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10115 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11008 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4498 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6632 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10975 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 1466 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14384 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490368 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324147 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126974 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186388 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128963 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163497 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186728 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Наразі на Донбасі перебуває 35 тис. бойовиків та 6 тис. російських кадрових військових – розвідка

Наразі на Донбасі перебуває 35 тис. бойовиків та 6 тис. російських кадрових військових – розвідка

Київ • УНН

 • 7428 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На окупованих частинах Донбасу наразі перебуває 35 тисяч представників незаконних збройних формувань, а також 6 тисяч кадрових військових Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент УНН.

"35 тисяч - це перший і другий армійський корпус і, безпосередньо, близько 6 тисяч військовослужбовців інших регулярних підрозділів Росії, які знаходяться на території нашої держави", - сказав В.Скібіцький.

Він додав, що періодично на виконання бойових завдань до Донбасу прибувають військовослужбовці різних армійських підрозділів Росії.

Як повідомляв УНН, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що бойовик, який здався у полон силам АТО 9 вересня, розповів про кадрових російських військовослужбовців, які перебувають на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40