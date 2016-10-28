Сейчас на Донбассе находится 35 тыс. боевиков и 6 тыс. российских кадровых военных - разведка

"35 тыс. - это первый и второй армейский корпусы и, непосредственно, около 6 тыс. военнослужащих других регулярных подразделений России, которые находятся на территории нашего государства", - сказал В.Скибицкий.

Он добавил, что периодически на выполнение боевых задач на Донбасс прибывают военнослужащие различных армейских подразделений России.

Как сообщал УНН, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что боевик, который сдался в плен силам АТО 9 сентября, рассказал о кадровых российских военнослужащих, находящихся на Донбассе.