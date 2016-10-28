Сейчас на Донбассе находится 35 тыс. боевиков и 6 тыс. российских кадровых военных - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На оккупированных частях Донбасса сейчас находится 35 тыс. представителей незаконных вооруженных формирований, а также 6 тыс. кадровых военных Российской Федерации. Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент УНН.
"35 тыс. - это первый и второй армейский корпусы и, непосредственно, около 6 тыс. военнослужащих других регулярных подразделений России, которые находятся на территории нашего государства", - сказал В.Скибицкий.
Он добавил, что периодически на выполнение боевых задач на Донбасс прибывают военнослужащие различных армейских подразделений России.
Как сообщал УНН, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что боевик, который сдался в плен силам АТО 9 сентября, рассказал о кадровых российских военнослужащих, находящихся на Донбассе.