Напередодні краху банку РПЦ з його каси зникло більше 5 млрд рублів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Напередодні введення тимчасової адміністрації з каси банку “Пересвет”, основним власником якого є Російська православна церква, зникли 5 мільярдів рублів. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Ведомости”.
За інформацією, яку надало виданню джерело, з каси банку зникло близько 780 млн руб., приблизно 50 млн дол., і 25 млн євро.
Документів, які б засвідчували особу одержувача, у банку не було. Гроші, за словами касирів, видавалися під чесне слово, пише видання.
Експерт Олександр Данилов зазначив, що, можливо, це не було розкраданням. Ймовірно, гроші видавалися для обслуговування кредитів, щоб запобігти появі прострочень і необхідності створення резервів, йдеться у матеріалі видання.
Такі операції - брати гроші в касі і готівкою гасити кредити - могли бути, погоджується президент Клубу банківських бухгалтерів Кирило Парфьонов, в цьому випадку гроші в банку проходять по колу і повертаються в касу. Якщо готівки в касі в результаті не виявилося, значить, їх могли звідти просто винести - "питання часу і старань", підсумував він.
Нагадаємо, в анексованому Криму церква претендувала на споруди "Херсонеса".