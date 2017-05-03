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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Накануне краха банка РПЦ с его кассы исчезло более 5 млрд рублей - СМИ

Киев • УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Накануне введения временной администрации из кассы банка "Пересвет", основным владельцем которого является Русская православная церковь, исчезли 5 млрд рублей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Ведомости".

Накануне краха банка РПЦ с его кассы исчезло более 5 млрд рублей - СМИ

По информации, которую предоставил изданию источник, из кассы банка исчезло около 780 млн руб., примерно 50 млн долл. и 25 млн евро.

Документов, удостоверяющих личность получателя, в банке не было. Деньги, по словам кассиров, выдавались под честное слово, пишет издание.

Эксперт Александр Данилов отметил, что, возможно, это не было хищением. Вероятно, деньги выдавались для обслуживания кредитов, чтобы предотвратить появление просрочек и необходимости создания резервов, говорится в материале издания.

Такие операции - брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты - могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличности в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести - "вопрос времени и стараний", подытожил он.

Напомним, в аннексированом Крыму церковь претендовала на сооружения "Херсонеса".

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