Нападника “Вереса” названо найкращим гравцем туру УПЛ

Деталі

За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Вереса” Михайло Сергійчук, який випередив півзахисника “Динамо” Віктора Циганкова та форварда “Зорі” Овусу Фрімпонга.

До складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Доповнення

Юрій Вірт із “Вереса” був обраний найкращим наставником туру. Його середній бал склав 4,6. Він разом із “Вересом” обіграв “Десну” (4:0).