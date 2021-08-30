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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 39434 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 100624 просмотра

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2 марта, 18:35 • 147886 просмотра

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2 марта, 17:53 • 128546 просмотра

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2 марта, 17:42 • 123558 просмотра

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Нападающий "Вереса" назван лучшим игроком тура УПЛ

Нападающий "Вереса" назван лучшим игроком тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

По итогам голосования победу одержал нападающий “Вереса” Михаил Сергийчук, который опередил полузащитника “Динамо” Виктора Цыганкова и форварда “Зари” Овусу Фримпонга.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Дополнение

Юрий Вирт с “Вереса” был выбран лучшим наставником тура. Его средний балл составил 4,6. Он вместе с “Верес” обыграл “Десну” (4: 0).

Украинские Национальные Новости

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