Нападающий "Вереса" назван лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
По итогам голосования победу одержал нападающий “Вереса” Михаил Сергийчук, который опередил полузащитника “Динамо” Виктора Цыганкова и форварда “Зари” Овусу Фримпонга.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Дополнение
Юрий Вирт с “Вереса” был выбран лучшим наставником тура. Его средний балл составил 4,6. Он вместе с “Верес” обыграл “Десну” (4: 0).