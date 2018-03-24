Нападник Ібрагімович завершив виступи за "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. “Манчестер Юнайтед” та Златан Ібрагімович домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою сторін, передає УНН з посиланням на сайт “Червоних дияволів”.
“Навіть великі справи добігають кінця, і для мене настав час рухатися далі після двох фантастичних сезонів з „Манчестер Юнайтед“. Спасибі клубу, фанатам, команді, тренеру, персоналу і всім, хто був зі мною на цьому етапі моєї історії”, — сказав 36-річний гравець.
У нинішній кампанії швед через травму зіграв лише 7 поєдинків і забив 1 гол. Загалом у футболці “МЮ” він провів 53 поєдинки — 29 голів і 10 асистів.
Окрім того, за повідомленням зарубіжних ЗМІ Ібрагімович має найближчим часом перейти в клуб МЛС — “Лос-Анджелес Гелаксі”.
Довідка УНН: за свою кар’єру зірковий швед, який починав кар’єру в “Мальме”, встиг пограти за “Аякс”, “Інтер”, “Ювентус”, “Мілан”, “ПСЖ”, “Барселону”. На клубному рівні він здобув 31 трофей. Його визнавали тричі кращим футболістом чемпіонату Франції і 11 разів футболістом року Швеції. Тричі ставав кращим бомбардиром чемпіонату Франції і двічі італійської Серії А. Є кращим бомбардиром збірної Швеції — 62 голи.