Нападающий Ибрагимович завершил выступления за "Манчестер Юнайтед"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 340 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9066 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56036 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101445 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108858 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116385 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132873 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Нападающий Ибрагимович завершил выступления за "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Ибрагимович завершил выступления за "Манчестер Юнайтед"

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КИЕВ. 24 марта. УНН. “Манчестер Юнайтед” и Златан Ибрагимович договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, передает УНН со ссылкой на сайт “Красных дьяволов”.

“Даже великие дела подходят к концу, и для меня пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с „Манчестер Юнайтед“. Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто был со мной на этом этапе моей истории”, — сказал 36-летний игрок.

В нынешней кампании швед из-за травмы сыграл лишь 7 матчей и забил 1 гол. Всего в футболке “МЮ” он провел 53 поединка — 29 голов и 10 ассистов.

Кроме того, по сообщению зарубежных СМИ Ибрагимович должен в ближайшее время перейти в клуб МЛС — “Лос-Анджелес Гэлакси”.

Справка: за свою карьеру звездный швед, который начинал карьеру в “Мальме”, успел поиграть за “Аякс”, “Интер”, “Ювентус”, “Милан”, “ПСЖ”, “Барселону”. На клубном уровне он получил 31 трофей. Его признавали трижды лучшим футболистом чемпионата Франции и 11 раз футболистом года Швеции. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции и дважды итальянской Серии А. Является лучшим бомбардиром сборной Швеции — 62 гола.

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