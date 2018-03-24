Нападающий Ибрагимович завершил выступления за "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. “Манчестер Юнайтед” и Златан Ибрагимович договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, передает УНН со ссылкой на сайт “Красных дьяволов”.
“Даже великие дела подходят к концу, и для меня пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с „Манчестер Юнайтед“. Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто был со мной на этом этапе моей истории”, — сказал 36-летний игрок.
В нынешней кампании швед из-за травмы сыграл лишь 7 матчей и забил 1 гол. Всего в футболке “МЮ” он провел 53 поединка — 29 голов и 10 ассистов.
Кроме того, по сообщению зарубежных СМИ Ибрагимович должен в ближайшее время перейти в клуб МЛС — “Лос-Анджелес Гэлакси”.
Справка: за свою карьеру звездный швед, который начинал карьеру в “Мальме”, успел поиграть за “Аякс”, “Интер”, “Ювентус”, “Милан”, “ПСЖ”, “Барселону”. На клубном уровне он получил 31 трофей. Его признавали трижды лучшим футболистом чемпионата Франции и 11 раз футболистом года Швеции. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции и дважды итальянской Серии А. Является лучшим бомбардиром сборной Швеции — 62 гола.