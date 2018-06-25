Напад на ромів у Львові: суд розпочав обирати запобіжний захід підозрюваним
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 червня. УНН. Пустомитівський райсуд Львівської області розпочав обирати запобіжний захід підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
"Пустомитівський районний суд Львівської області розпочав засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваним у побитті та вбивстві особи ромської національності", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, львівські поліцейські затримали сімох зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. Внаслідок нападу четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Згодом за напад на табір ромів затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Вісьмом особам, затриманим за напад на ромське поселення у Львові, оголосили про підозру.