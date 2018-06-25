Нападение на ромов во Львове: суд начал избирать меру пресечения подозреваемым
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июня. УНН. Пустомытовский райсуд Львовской области начал избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
"Пустомытовский районный суд Львовской области начал заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в избиении и убийстве лица цыганской национальности", – говорится в сообщении.
Напомним, львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Позже за нападение на лагерь ромов задержали 8 человек, из них 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор. Восьми лицам, задержанным за нападение на цыганское поселение во Львове, объявили о подозрении.