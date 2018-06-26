Напад на ромів у Львові: поліція встановила 14 підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Поліція встановила 14 осіб, які підозрюються у нападі на ромське поселення у Львові. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Як зазначив Князєв, 20-річний організатор нападу роздав неповнолітнім різні знаряддя, зокрема комусь молоток, комусь трубу, та зазначив, що у них є чотири хвилини на захоплення наметів поселення ромів.
"На сьогоднішній момент ми маємо 14 осіб, які підозрюються у вчиненні цього правопорушення. Вісьмох осіб поліція затримала відразу", - розповів голова НП.
За його словами, поліція спрацювала та затримала підозрюваних.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався у Львові пізно ввечері 23 червня. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Двом неповнолітнім підозрюваним у нападі суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.