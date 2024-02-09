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"Нам потрібна ця підтримка ще вчора": посол України у США попередила про нестачу ракет

"Нам потрібна ця підтримка ще вчора": посол України у США попередила про нестачу ракет

Київ • УНН

 • 28002 перегляди

Посол України в США заявила, що в Україні закінчується обладнання, таке як ракети і перехоплювачі, але вона сподівається, що американські законодавці вийдуть з глухого кута і нададуть більше допомоги.

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що в України закінчується обладнання, особливо ракети та перехоплювачі, однак висловила оптимізм з приводу того, що американські законодавці подолають глухий кут і доправлять допомогу її країні. Про це вона сказала в інтерв’ю в четвер на Bloomberg Television, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, посол України в США заявила, що її країна стикається з "критичною нестачею" військового обладнання.

"У нас ще вистачає людей, хто хоче боротися - немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки - але у нас закінчується обладнання, особливо ракети та перехоплювачі, - заявила посол України в США Оксана Маркарова. - Нам потрібна ця підтримка ще вчора".

Її коментарі прозвучали на тлі того, що запит адміністрації Байдена на фінансування України на 60 мільярдів доларів все ще зависла на Капітолійському пагорбі. Сенат у четвер заявив про підтримку військової допомоги, але її доля у Палаті представників незрозуміла, вказує видання.

"Я була дуже рада почути, що це була дуже сильна двопартійна підтримка, звісно, ще не остаточна, лише перший крок у правильному напрямку, - сказала вона. - Альтернативи продовження цієї підтримки немає".

Фінансування, як вказано, як і раніше, стикається з важкою боротьбою в Палаті представників, де деякі республіканці виступають проти збільшення допомоги Україні, а інші хочуть прив’язати її до суворіших заходів на південному кордоні США.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо колишнього президента США Дональда Трампа буде переобрано пізніше цього року, Маркарова відповіла, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління.

"Це демократія - ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ, - сказала вона. - Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, - це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним. Це загальноамериканське питання".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати", - додала Маркарова.

Україна попереджає союзників про "критичну" нестачу снарядів - Умєров написав листа колегам з ЄС31.01.24, 23:58 • 30906 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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