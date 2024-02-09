"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет
Посол Украины в США заявила, что в Украине заканчивается оборудование, такое как ракеты и перехватчики, но она надеется, что американские законодатели выйдут из тупика и предоставят больше помощи.
Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев
Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года, чтобы позволить им продолжать работать в стране без ограничений еще один год.
Украина получила уже шестую олимпийскую лицензию в прыжках в воду: Виктория Кесарь вышла в финал ЧМ-2024 по водным видам спорта
Виктория Кесар получила шестую олимпийскую лицензию Украины по прыжкам в воду, выйдя в финал на 3-метровом трамплине на Чемпионате мира по водным видам спорта.
Возглавил филиал фсб в оккупированном Мелитополе: экс-генерал времен януковича Ганжа получил заочное подозрение
Согласно данным СБУ, Сергей Ганжа причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.
Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием
Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.
Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины
Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову и подполковнику Вячеславу Агееву.
Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил главные задачи для ВСУ
Генерал-полковник Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.
Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ
Директор-распорядитель МВФ заявил, что хотя обстрелы в Красном море заставляют суда искать альтернативные маршруты, что увеличивает расходы, ситуация не имеет существенного влияния на прогнозы роста мировой экономики.
Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины
Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый
Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы, которую устроил 36-летний мужчина на рынке в грузинском городе Рустави, где работал его дядя.