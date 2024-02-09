"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Украины заканчивается оборудование, особенно ракеты и перехватчики, однако выразила оптимизм по поводу того, что американские законодатели преодолеют тупик и доставят помощь ее стране. Об этом она сказала в интервью в четверг на Bloomberg Television, пишет УНН.

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Как отмечает издание, посол Украины в США заявила, что ее страна сталкивается с "критической нехваткой" военного оборудования.

"У нас еще хватает людей, кто хочет бороться - нет выбора, собственно, мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается оборудование, особенно ракеты и перехватчики, - заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. - Нам нужна эта поддержка еще вчера".

Ее комментарии прозвучали на фоне того, что запрос администрации Байдена на финансирование Украины на 60 миллиардов долларов все еще завис на Капитолийском холме. Сенат в четверг заявил о поддержке военной помощи, но ее судьба в Палате представителей непонятна, указывает издание.

"Я была очень рада услышать, что это была очень сильная двухпартийная поддержка, конечно, еще не окончательная, только первый шаг в правильном направлении, - сказала она. - Альтернативы продолжения этой поддержки нет".

Финансирование, как указано, по-прежнему сталкивается с тяжелой борьбой в Палате представителей, где некоторые республиканцы выступают против увеличения помощи Украине, а другие хотят привязать ее к более строгим мерам на южной границе США.

Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если бывший президент США Дональд Трамп будет переизбран позже в этом году, Маркарова ответила, что Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin во время его правления.

"Это демократия - мы будем работать с президентом, которого выберет американский народ, - сказала она. - Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, - это было, и мы будем очень усердно работать, чтобы это было двухпартийным. Это общеамериканский вопрос".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать", - добавила Маркарова.

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