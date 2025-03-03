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"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку

Київ • УНН

 • 22106 перегляди

На засіданні Ставки проаналізували пакети військової допомоги та фінансування на 2025 рік. Обговорили питання державної стійкості та шляхи досягнення миру через дипломатію.

"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку

В понеділок, 03 березня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій проаналізували пакети військової допомоги, фінансування на 2025 рік та питання державної стійкості. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.

Деталі

За словами президента, був проведений аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.

Україні потрібна міцна основа. Дрони – незмінний пріоритет. Захист неба: додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви

- заявив Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив також про доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля по фінансах на цей рік.

Ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й

- зазначив Президент України.

"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.

Мир потрібен – якомога швидше: Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США03.03.25, 19:33 • 25218 переглядiв

Віта Зеленецька

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