"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку
Київ • УНН
На засіданні Ставки проаналізували пакети військової допомоги та фінансування на 2025 рік. Обговорили питання державної стійкості та шляхи досягнення миру через дипломатію.
В понеділок, 03 березня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій проаналізували пакети військової допомоги, фінансування на 2025 рік та питання державної стійкості. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.
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За словами президента, був проведений аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.
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Глава держави повідомив також про доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля по фінансах на цей рік.
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"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно", - додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Президент України провів розмову з керівниками Литви, Латвії та Естонії про результати саміту в Лондоні. Сторони домовились працювати над планом дій для забезпечення реальних гарантій безпеки.
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