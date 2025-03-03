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"Нам нужен настоящий, честный мир, а не война бесконечно": Зеленский провел Ставку

Киев • УНН

 • 22100 просмотра

На заседании Ставки проанализировали пакеты военной помощи и финансирования на 2025 год. Обсудили вопросы государственной устойчивости и пути достижения мира через дипломатию.

"Нам нужен настоящий, честный мир, а не война бесконечно": Зеленский провел Ставку

В понедельник, 03 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой проанализировали пакеты военной помощи, финансирование на 2025 год и вопросы государственной устойчивости. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеобращение Главы государства.

Детали

По словам президента, был проведен анализ пакетов поддержки и некоторых контрактов, которые есть за это время.

Украине нужна прочная основа. Дроны – неизменный приоритет. Защита неба: дополнительные системы сейчас поступили в Украину из Литвы

- заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил о докладе премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансам на этот год.

Мы обеспечиваем все наши потребности, мы пройдем по финансам 2025

- отметил Президент Украины.

"Сегодня на Ставке обсуждались некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости. Все возможные сценарии мы прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий – сохранять позиции и обеспечивать условия для правильной дипломатии, для как можно более быстрого завершения этой войны достойным миром. Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, – а не война бесконечно", - добавил Владимир Зеленский.

Напоминаем

Президент Украины провел разговор с руководителями Литвы, Латвии и Эстонии о результатах саммита в Лондоне. Стороны договорились работать над планом действий для обеспечения реальных гарантий безопасности.

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США03.03.25, 19:33 • 25211 просмотров

Вита Зеленецкая

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