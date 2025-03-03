"Нам нужен настоящий, честный мир, а не война бесконечно": Зеленский провел Ставку
Киев • УНН
На заседании Ставки проанализировали пакеты военной помощи и финансирования на 2025 год. Обсудили вопросы государственной устойчивости и пути достижения мира через дипломатию.
В понедельник, 03 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой проанализировали пакеты военной помощи, финансирование на 2025 год и вопросы государственной устойчивости. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеобращение Главы государства.
Детали
По словам президента, был проведен анализ пакетов поддержки и некоторых контрактов, которые есть за это время.
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Глава государства также сообщил о докладе премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансам на этот год.
Мы обеспечиваем все наши потребности, мы пройдем по финансам 2025
"Сегодня на Ставке обсуждались некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости. Все возможные сценарии мы прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий – сохранять позиции и обеспечивать условия для правильной дипломатии, для как можно более быстрого завершения этой войны достойным миром. Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, – а не война бесконечно", - добавил Владимир Зеленский.
Напоминаем
Президент Украины провел разговор с руководителями Литвы, Латвии и Эстонии о результатах саммита в Лондоне. Стороны договорились работать над планом действий для обеспечения реальных гарантий безопасности.
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США03.03.25, 19:33 • 25211 просмотров