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Наказав розстріляти українську родину під час окупації Бучі: командиру розвідгрупи рф повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Служба безпеки повідомила, що оголосила про підозру командиру розвідгрупи рф Вадиму Овчиннікову, який наказав відкрити вогонь по двох авто з цивільними під час тимчасової окупації Бучі Київської області, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час окупації Київської області. Зловмисником є старший лейтенант Вадим Овчинніков – командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідчі встановили, підрозділ Овчиннікова брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району. На період тимчасової окупації, на початку березня 2022 року, російський командир під час одного з "рейдів", які окупанти проводили для залякування місцевих жителів, наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП.

У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані Черкаської області. Унаслідок обстрілу рф на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька, вижити вдалося лише молодшій 9-річній донці, повідомили в СБУ.

За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували 5 підлеглих Овчиннікова: молодший сержант Михайло Жаркий, єфрейтор Алдар Гарматаров, єфрейтор Сергій Зваричевський, єфрейтор Артем Бєліков та рядовий Іван Нагуманов. Повідомляється, що злочини цих окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який на час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для їх справедливого покарання незалежно від місця їхнього перебування.

Нагадаємо

Служба безпеки України у четвер повідомила, що встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових "виборів" рф у тимчасово окупованих регіонах України.

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