Наказав розстріляти українську родину під час окупації Бучі: командиру розвідгрупи рф повідомили про підозру

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"Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час окупації Київської області. Зловмисником є старший лейтенант Вадим Овчинніков – командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі встановили, підрозділ Овчиннікова брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району. На період тимчасової окупації, на початку березня 2022 року, російський командир під час одного з "рейдів", які окупанти проводили для залякування місцевих жителів, наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП.

У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані Черкаської області. Унаслідок обстрілу рф на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька, вижити вдалося лише молодшій 9-річній донці, повідомили в СБУ.

За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували 5 підлеглих Овчиннікова: молодший сержант Михайло Жаркий, єфрейтор Алдар Гарматаров, єфрейтор Сергій Зваричевський, єфрейтор Артем Бєліков та рядовий Іван Нагуманов. Повідомляється, що злочини цих окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який на час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для їх справедливого покарання незалежно від місця їхнього перебування.

Нагадаємо

Служба безпеки України у четвер повідомила, що встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових "виборів" рф у тимчасово окупованих регіонах України.