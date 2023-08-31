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Приказал расстрелять украинскую семью во время оккупации Бучи: командиру разведгруппы рф сообщили о подозрении

Приказал расстрелять украинскую семью во время оккупации Бучи: командиру разведгруппы рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 566516 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Служба безопасности сообщила, что объявила о подозрении командиру разведгруппы рф Вадиму Овчинникову, который приказал открыть огонь по двум авто с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым убийствам гражданского населения во время оккупации Киевской области. Злоумышленником является старший лейтенант Вадим Овчинников – командир разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа вс рф", - говорится в сообщении.

Детали

Следователи установили, что подразделение Овчинникова принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района. На период временной оккупации, в начале марта 2022 года, российский командир во время одного из "рейдов", которые оккупанты проводили для запугивания местных жителей, приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими, которые двигались навстречу вражескому БМП.

В пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань Черкасской области. В результате обстрела рф на месте погибли муж с женой и их 15-летняя дочь, выжить удалось только младшей 9-летней дочери, сообщили в СБУ.

По данным следствия, преступный приказ на расстрел местных жителей выполняли 5 подчиненных Овчинникова: младший сержант Михаил Жаркий, ефрейтор Алдар Гарматаров, ефрейтор Сергей Зваричевский, ефрейтор Артем Беликов и рядовой Иван Нагуманов. Сообщается, что преступления этих оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, который на время расстрела украинской семьи находился в одном районе с подразделением Овчинникова.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем шестерым военным преступникам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные меры для их справедливого наказания независимо от места их пребывания.

Напомним

Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что установила более 3,5 тыс. организаторов и участников фейковых "выборов" рф во временно оккупированных регионах Украины.

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