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Найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках, на курщині триває 4 бої - Генштаб

Київ • УНН

 • 14673 перегляди

Ворог 84 рази атакував позиції ЗСУ, третина боїв - на Покровському напрямку. На Курщині відбито 5 атак, ще 4 тривають, ворог активно застосовує авіацію.

Найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках, на курщині триває 4 бої - Генштаб

Найбільш активний ворог сьогодні на фронті на Покровському та Торецькому напрямках, на курщині триває 4 бої, ще 5 атак, за наявною на цей час інформацією, українські захисники відбили, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 13 березня, пише УНН.

На даний час ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Уланове, Старикове, Кучерівка, Славгород, Яструбщина, Сидорівка Сумської області; Відродженівське Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог тричі наступав на позиції наших захисників в районі Вовчанська та Дорошівки. Триває одне боєзіткнення.

Двічі противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Богуславки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають п’ять атак в районі Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Нового, Новомихайлівки ще дві атаки вже відбито.

Три боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, два зіткнення не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського.

На даний час на Краматорському напрямку відбувається одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дають гідну відсіч.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмів позицій наших захисників в районах Торецька та Дружби. Три боєзіткнення триває до цього часу.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 32 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 25 атак противника, сім боєзіткнень тривають дотепер. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по Покровську.

На Новопавлівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, українські захисники вже відбили дві атаки ворога, триває бій.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки в районах Новополя та Новосілки, ще один бій триває. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, КАБи ворог скидав в районах населених пунктів Шевченко та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупанти атакують в районі Степового, П’ятихаток, Кам’янського, а також в напрямку Новоандріївки, за підтримки штурмової авіації. На даний час одну атаку ворога відбито, ще сім - тривають.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

"На Курщині, за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили п’ять атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворог 18 разів завдавав авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб, та здійснив 106 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

На інших напрямках наразі, як повідомляється, суттєвих змін не відмічено.

Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій13.03.25, 08:58 • 16600 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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