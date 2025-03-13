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Горячее всего на Покровском и Торецком направлениях, на курщине продолжается 4 боя - Генштаб

Киев • УНН

 • 14669 просмотра

Враг 84 раза атаковал позиции ВСУ, треть боев - на Покровском направлении. На Курщине отбито 5 атак, еще 4 продолжаются, враг активно применяет авиацию.

Горячее всего на Покровском и Торецком направлениях, на курщине продолжается 4 боя - Генштаб

Наиболее активный враг сегодня на фронте на Покровском и Торецком направлениях, на курщине продолжается 4 боя, еще 5 атак, по имеющейся на данный момент информации, украинские защитники отбили, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 13 марта, пишет УНН.

В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Уланово, Стариково, Кучеривка, Славгород, Яструбщина, Сидоровка Сумской области; Ордрожденовское Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции наших защитников в районе Волчанска и Дорошовки. Продолжается одно боестолкновение.

Дважды противник атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи Голубовки и Богуславки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбивают пять атак в районе Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки еще две атаки уже отбиты.

Три боестолкновения зафиксированы на Сиверском направлении, два столкновения не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского.

В настоящее время на Краматорском направлении происходит одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дают достойный отпор.

На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмов позиций наших защитников в районах Торецка и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Самое горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 25 атак противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску.

На Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, украинские защитники уже отбили две атаки врага, продолжается бой.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районах Новополя и Новоселки, еще один бой продолжается. Авиационных ударов неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, КАБы враг сбрасывал в районах населенных пунктов Шевченко и Вольное Поле.

На Ореховском направлении оккупанты атакуют в районе Степового, Пятихаток, Каменского, а также в направлении Новоандреевки, при поддержке штурмовой авиации. В настоящее время одна атака врага отбита, еще семь - продолжаются.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

"На Курщине, по имеющейся на данный момент информации, наши защитники отбили пять атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг 18 раз наносил авиационные удары, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 106 артиллерийских обстрелов, в частности один - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

На других направлениях пока, как сообщается, существенных изменений не отмечено.

Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий13.03.25, 08:58 • 16595 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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