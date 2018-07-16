"Нафтогаз" вирішив швидше відокремити оператора ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила прискорити процес анбандлінгу - відокремлення оператора газотранспортної системи, залучивши консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers (PWC). Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" рекомендувала керівництву залучити консалтингову компанію PWC для прискорення відокремлення оператора газотранспортної системи (TSO). PWC розпочне роботу негайно", - повідомили у НАК.
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У компанії наголосили, що "Нафтогаз" націлений на "стрімку реалізацію відокремлення оператора ГТС у відповідності з директивою уряду у прозорий, ефективний та дієвий спосіб".
Раніше у "Нафтогазі" заявили, що анбандлінг не вирішить існуючих проблем на ринку газу.