"Нафтогаз" решил быстрее отделить оператора ГТС

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PWC для ускорения отделения оператора газотранспортной системы (TSO). PWC начнет работу немедленно", - сообщили в НАК.

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В компании отметили, что "Нафтогаз" нацелен на "стремительную реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом".

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что анбандлинг не решит существующих проблем на рынке газа.