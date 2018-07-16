"Нафтогаз" решил быстрее отделить оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил ускорить процесс анбандлинга - отделения оператора газотранспортной системы, привлекая консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC). Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PWC для ускорения отделения оператора газотранспортной системы (TSO). PWC начнет работу немедленно", - сообщили в НАК.
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В компании отметили, что "Нафтогаз" нацелен на "стремительную реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом".
Ранее в "Нафтогазе" заявили, что анбандлинг не решит существующих проблем на рынке газа.