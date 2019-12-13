Нафтогаз сплатив у бюджет вже майже 97 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Група Нафтогаз за 11 місяців 2019 року сплатила до державного бюджету 96,8 млрд грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
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"За оперативними даними, за одинадцять місяців 2019 року група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів близько 96,8 млрд грн податків та дивідендів. Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали 14% загальних доходів державного бюджету у січні-листопаді 2019 року", - вказали у компанії.
Група Нафтогаз, як зазначається, залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд грн.
Нагадаємо, Бюджет-2019 у листопаді недоотримав понад 19% доходів.