Нафтогаз не виключив різкого подорожчання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Різке подорожчання газу може відбутися в 1-му кварталі 2020 року, і для захисту від цього побутових споживачів НАК "Нафтогаз України" запропонувала гарантовану квартальну ціну. Про це повідомили УНН у пресслужбі компанії.
Так, компанія сформувала кілька ринкових цінових пропозицій для споживачів на ПСО - зокрема, гарантовану квартальну ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону. Вона зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).
"Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1-му кварталі 2020 року", - зазначили у НАК.
Також зазначається, що щомісячна ринкова ціна в 1-му кварталі 2020 року може як вирости, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з російським "Газпромом", погоди, ринкової ситуації та інших факторів.