Нафтогаз не исключил резкого подорожания газа

Так, компания сформировала несколько рыночных ценовых предложений для потребителей на ПСО - в частности, гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона. Она зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

"Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1-м квартале 2020 года", - отметили в НАК.

Также отмечается, что ежемесячная рыночная цена в 1-м квартале 2020 году может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с российским "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.