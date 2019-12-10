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Нафтогаз не исключил резкого подорожания газа

Нафтогаз не исключил резкого подорожания газа

Киев  •  УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Резкое подорожание газа может произойти в 1-м квартале 2020 года, и для защиты от этого бытовых потребителей НАК "Нафтогаз Украины" предложила гарантированную квартальную цену. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Так, компания сформировала несколько рыночных ценовых предложений для потребителей на ПСО - в частности, гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона. Она зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

"Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1-м квартале 2020 года", - отметили в НАК.

Также отмечается, что ежемесячная рыночная цена в 1-м квартале 2020 году может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с российским "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.

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