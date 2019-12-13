Нафтогаз уплатил в бюджет уже почти 97 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Группа Нафтогаз за 11 месяцев 2019 года уплатила в государственный бюджет 96,8 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
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"По оперативным данным, за одиннадцать месяцев 2019 года группа Нафтогаз оплатила в государственный и местные бюджеты около 96,8 млрд грн налогов и дивидендов. Поступления от предприятий группы Нафтогаз составили 14% общих доходов государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - указали в компании.
Группа Нафтогаз, как отмечается, остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018-го фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.
Напомним, Бюджет-2019 в ноябре получил более 19% доходов.