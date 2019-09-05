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“Нафтогаз” назвав 142 підприємства, борги яких склали майже 6,5 млрд грн

“Нафтогаз” назвав 142 підприємства, борги яких склали майже 6,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. НАК “Нафтогаз України” опублікував інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах покладання спецобов’язків (ПСО). На даний момент таких тепловиків 142, загальна сума їхньої заборгованості складає майже 6,5 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби “Нафтогазу”.

“Наразі список включає 142 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) — 1316 підприємств”, — йдеться в повідомленні.

У таблиці зі списком боржників зазначається, що загальна заборгованість цих підприємств у сумі складає 6 464 842 233 грн, а необхідна сума для відновлення постачання газу — 3 012 620 232 грн.

“Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим”, — зазначають у НАК.

Відповідно до повідомлення, інформацію про несумлінних тепловиробників Нафтогаз планує оновлювати на своєму сайті щочетверга. Вона включатиме, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.

Як повідомляв УНН, опалювальний сезон у Кривому Розі опинився під загрозою зриву.

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