“Нафтогаз” назвал 142 предприятия, долги которых составили почти 6,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” опубликовал информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах возложения спецобязательств (ВСО). На данный момент таких тепловиков 142, общая сумма их задолженности составляет почти 6,5 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы “Нафтогаза”.
“Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) — 1316 предприятий”, — говорится в сообщении.
В таблице со списком должников отмечается, что общая задолженность этих предприятий в сумме составляет 6 464 842 233 грн, а необходимая сумма для возобновления поставок газа — 3 012 620 232 грн.
“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым”, — отмечают в НАК.
Согласно сообщению, информацию о недобросовестных теплопроизводителей Нафтогаз планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводители позволит ему получать газ на условиях ПСО.
Как сообщал УНН, отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва.