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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100911 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116579 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108297 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114769 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 16:07 • 149367 просмотра

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“Нафтогаз” назвал 142 предприятия, долги которых составили почти 6,5 млрд грн

“Нафтогаз” назвал 142 предприятия, долги которых составили почти 6,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” опубликовал информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах возложения спецобязательств (ВСО). На данный момент таких тепловиков 142, общая сумма их задолженности составляет почти 6,5 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы “Нафтогаза”.

“Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) — 1316 предприятий”, — говорится в сообщении.

В таблице со списком должников отмечается, что общая задолженность этих предприятий в сумме составляет 6 464 842 233 грн, а необходимая сумма для возобновления поставок газа — 3 012 620 232 грн.

“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым”, — отмечают в НАК.

Согласно сообщению, информацию о недобросовестных теплопроизводителей Нафтогаз планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводители позволит ему получать газ на условиях ПСО.

Как сообщал УНН, отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва.

Украинские Национальные Новости

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