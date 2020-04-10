Нафтогаз готувався до кризи на міжнародному енергетичному ринку - Коболєв

“Ситуація наразі кардинально інша (аніж у 2014 році — ред.) і Нафтогаз за попередній період принесе рекордно високий прибуток, на рахунках компанії наразі знаходиться сума більша ніж 3 млрд доларів США. У підземних сховищах рекордно високі за останні 30 років обсяги газу. Вони були створені минулого року для подолання можливої кризи і газової війни, яку вдалось уникнути, було підписано нові транзитні угоди”, — сказав Коболєв.

З його слів, компанія зайшла в новий період підготовленою, маючи стабільну ситуацію з точки зору запасів газу та фінансів.

“Якщо чесно, на додаток до реформ, зроблених за останні 6 років, ми в Нафтогазі так само готувались до падіння ціні і до кризових явищ на міжнародному енергетичному ринку. Ми звичайно не могли передбачити коронавірус, не розуміли, що може бути, але ми очікували що той вплив на ринок в 2019 році, коли виробники зрідженого газу обвалили ціни влітку до дуже низького рівня, що ця ситуація буде повторюватись протягом наступних декількох років”, — зазначив очільник Нафтогазу.

На його думку, це виявилось правильним передбаченням, хоча той вплив, який зараз на енергетичний ринок має коронавірус, “важко переоцінити”.

“Навіть зараз мені важко сказати, на якому ціновому рівні зупиниться відмітка ціни на газ в Європі влітку цього року — вона вже зараз рекордно низька, ми очікуємо, що вона буде ще меншою, що вочевидь покладе шалений тиск і покладе великі виклики перед в першу чергу видобувною галуззю. А оскільки Нафтогаз є головною видобувною компанією в країні з точки зору газу, це економіку нашого бізнесу, здатність економічно доцільно видобувати кардинально зменшить”, — додав Коболєв.

Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років.