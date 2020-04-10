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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Нафтогаз готовился к кризису на международном энергетическом рынке - Коболев

Нафтогаз готовился к кризису на международном энергетическом рынке - Коболев

Киев  •  УНН

 • 10494 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Нафтогазе готовились к падению цен и к кризисным явлениям на международном энергетическом рынке. Об этом во время дискуссии Киевского форума "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Ситуация пока кардинально другая (чем в 2014 году - ред.) и Нафтогаз за предыдущий период принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании сейчас находится сумма больше чем 3 млрд долларов. В подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа. Они были созданы в прошлом году для преодоления возможного кризиса и газовой войны, которой удалось избежать, было подписано новые транзитные соглашения", - сказал Коболев.

По его словам, компания зашла в новый период подготовленной, имея стабильную ситуацию с точки зрения запасов газа и финансов.

"Если честно, в дополнение к реформам, сделанных за последние 6 лет, мы в Нафтогазе так же готовились к падению цен и к кризисным явлениям на международном энергетическом рынке. Мы конечно не могли предвидеть коронавирус, не понимали, что может быть, но мы ожидали, что то влияние на рынок в 2019 году, когда производители сжиженного газа обвалили цены летом до очень низкого уровня, что эта ситуация будет повторяться в течение следующих нескольких лет", - отметил глава Нафтогаза.

По его мнению, это оказалось правильным предвидением, хотя то влияние, которое сейчас на энергетический рынок имеет коронавирус, "трудно переоценить".

"Даже сейчас мне трудно сказать, на каком ценовом уровне остановится отметка цены на газ в Европе летом этого года - она уже сейчас рекордно низкая, мы ожидаем, что она будет еще меньше, что очевидно положит огромное давление и положит большие вызовы перед, в первую очередь, добывающей отраслью. А поскольку Нафтогаз является главной добывающей компанией в стране, с точки зрения газа, это экономику нашего бизнеса, способность экономически целесообразно добывать кардинально уменьшит", - добавил Коболев.

Напомним, Украина завершила отопительный сезон с наиболее высокими запасами газа за последние 30 лет.

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