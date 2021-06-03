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Нафта росте в ціні третій день поспіль на очікуваннях збільшення попиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 71,76 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

Нафта росте в ціні третій день поспіль на очікуваннях збільшення попиту

За даними Bloomberg станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,57%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,22 долара за барель, додавши 0,57%.

Деталі

У четвер ціни на нафту росли третій день поспіль на очікуваннях зростання попиту на паливо, особливо в США, Європі і Китаї; тим часом великі виробники з ОПЕК+ зберігають план щодо поставок, пише Reuters.

Фахівці з прогнозування ринку, включаючи Організацію країн-експортерів нафти і її союзників, відому як ОПЕК+, сходяться на думці, що попит на нафту перевищить пропозицію в другій половині 2021 року, що призвело до недавнього стрибка цін. Дані ОПЕК+ показують, що до кінця року попит на нафту сягатиме 99,8 млн барелів на добу проти пропозиції 97,5 млн барелів на добу.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

В ОПЕК+ 1 червня погодили, що будуть дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день і відповідного до угоди зростання у липні. Наступне засідання відбудеться на початку липня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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