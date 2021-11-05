Нафта подорожчала після переговорів ОПЕК+

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41914 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 72502 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 70228 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 71933 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 82698 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 64224 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61426 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 132067 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83799 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 236570 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Трамп підвищив мита для Китаю до 125% через "відсутність поваги"

9 квітня, 18:04 • 9592 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 11361 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 13757 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 14629 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 10913 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 100085 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 132061 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 236563 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411620 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18929 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24946 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25747 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27545 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77797 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Нафта подорожчала після переговорів ОПЕК+

Київ • УНН

 • 15762 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 80,58 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

Нафта подорожчала після переговорів ОПЕК+

За даними Bloomberg станом на 8:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,05%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 79,25 долара за барель, додавши 0,56%.

Деталі

У п'ятницю ціни на нафту зросли приблизно на 1%, демонструючи часткове відновлення після того, як виробники ОПЕК+ відхилили заклик США збільшити пропозицію і натомість зберегли плани поступового відновлення нафтовиробництва, зупиненого пандемією, пише Reuters.

Група ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших великих виробників, включаючи Росію, погодилася в четвер дотримуватися свого плану зі збільшення видобутку нафти на 400 тис. барелів на добу з грудня, ігноруючи заклики президента США Джо Байдена щодо додаткового видобутку для охолодження цін, що зростають. 

Ціни на нафту нещодавно досягли семирічних максимумів, але впали на початку цього тижня через зростання запасів у США та ознаки того, що високі ціни можуть стимулювати збільшення пропозиції в інших країнах.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток збільшено на 400 барелів на добу - до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93