Нафта подорожчала після переговорів ОПЕК+

За даними Bloomberg станом на 8:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,05%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 79,25 долара за барель, додавши 0,56%.

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У п'ятницю ціни на нафту зросли приблизно на 1%, демонструючи часткове відновлення після того, як виробники ОПЕК+ відхилили заклик США збільшити пропозицію і натомість зберегли плани поступового відновлення нафтовиробництва, зупиненого пандемією, пише Reuters.

Група ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших великих виробників, включаючи Росію, погодилася в четвер дотримуватися свого плану зі збільшення видобутку нафти на 400 тис. барелів на добу з грудня, ігноруючи заклики президента США Джо Байдена щодо додаткового видобутку для охолодження цін, що зростають.

Ціни на нафту нещодавно досягли семирічних максимумів, але впали на початку цього тижня через зростання запасів у США та ознаки того, що високі ціни можуть стимулювати збільшення пропозиції в інших країнах.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток збільшено на 400 барелів на добу - до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.