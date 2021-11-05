Нефть подорожала после переговоров ОПЕК+

По данным Bloomberg по состоянию на 8:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 79,25 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Детали

В пятницу цены на нефть выросли примерно на 1%, демонстрируя частичное восстановление после того, как производители ОПЕК+ отклонили призыв США увеличить предложение и сохранили планы постепенного восстановления нефтепроизводства, остановленного пандемией, пишет Reuters.

Группа ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других крупных производителей, включая Россию, согласилась в четверг придерживаться своего плана по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с декабря, игнорируя призывы президента США Джо Байдена относительно дополнительной добычи для охлаждения растущих цен.

Цены на нефть недавно достигли семилетних максимумов, но упали в начале этой недели из-за роста запасов в США и признаков того, что высокие цены могут стимулировать увеличение предложения в других странах.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добычу увеличели на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.