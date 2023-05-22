Нафта дешевшає на тлі компенсації очікуваннями з США побоювань щодо постачання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок під час торгів впали в ціні до 74,98 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,79%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 70,96 долара за барель, втративши 0,82%.

Деталі

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі того, як обережність навколо переговорів щодо стелі боргу США та занепокоєння щодо відновлення попиту в Китаї нівелюють підтримку через зниження поставок з боку Канади та виробників ОПЕК+, відзначає Reuters.

За словами аналітика IG із Сіднея Тоні Сайкамора, поновлення переговорів про стелю боргу США пізніше в понеділок залишиться ключовим фактором для настроїв щодо нафти та ризиків цього тижня. США - найбільший у світі споживач нафти. Інвестори також були стурбовані тим, що відновлення Китаю сповільнюється після надходження слабких економічних даних протягом останніх двох тижнів, додав він.

Минулого тижня обидви марки нафти зросли приблизно на 2%, що стало їх першим тижневим приростом за останні п'ять тижнів, після того, як лісові пожежі призвели до припинення постачання нафти в Альберті у Канаді.

За словами аналітиків Goldman Sachs та JP Morgan, наслідки добровільного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи росію, відомого як ОПЕК+, також відчуваються після набуття чинності цього місяця. Загальний обсяг експорту сирої нафти та нафтопродуктів групи скоротився на 1,7 млн барелів на добу до 16 травня, повідомив JP Morgan, додавши, що експорт російської нафти, ймовірно, впаде до кінця травня.

У суботу країни "Групи семи" (G7) зобов'язалися активізувати зусилля щодо протидії ухилянню росії від стелі цін на її нафту та пальне. Очікується, що це не змінять ситуацію з постачанням нафти та нафтопродуктів, заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль.

"Ще невідомо, чи вплинуть нові обмеження на видобуток нафти в росії, оскільки росіяни дуже ефективно знаходять способи обійти європейські та американські санкції, і ці санкції виявилося важко забезпечити", - сказав Сайкамор.

За даними енергетичної компанії Baker Hughes Co (BKR.O), кількість активних нафтових бурових установок у США скоротилася за тиждень до 19 травня, що стало найбільшим тижневим падінням з вересня 2021 року.

"Уповільнення бурової діяльності в США викликає занепокоєння на ринку нафти, який, як очікується, зіткнеться зі значним дефіцитом у другій половині цього року", - ідеться у повідомленні ING.

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