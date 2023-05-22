Нефть дешевеет на фоне компенсации ожиданиями из США опасений по поставкам

По данным Bloomberg по состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,79%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 70,96 доллара за баррель, потеряв 0,82%.

Детали

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне того, как осторожность вокруг переговоров по потолку долга США и беспокойство относительно восстановления спроса в Китае нивелируют поддержку из-за снижения поставок со стороны Канады и производителей ОПЕК+, отмечает Reuters.

По словам аналитика IG из Сиднея Тони Сайкамора, возобновление переговоров о потолке долга США позже в понедельник останется ключевым фактором для настроений по нефти и рисков на этой неделе. США - крупнейший в мире потребитель нефти. Инвесторы также были обеспокоены тем, что восстановление Китая замедляется после поступления слабых экономических данных в течение последних двух недель, добавил он.

На прошлой неделе обе марки нефти выросли примерно на 2%, что стало их первым недельным приростом за последние пять недель, после того, как лесные пожары привели к прекращению поставок нефти в Альберте в Канаде.

По словам аналитиков Goldman Sachs и JP Morgan, последствия добровольного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая россию, известного как ОПЕК+, также ощущаются после вступления в силу в этом месяце. Общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов группы сократился на 1,7 млн баррелей в сутки до 16 мая, сообщил JP Morgan, добавив, что экспорт российской нефти, вероятно, упадет до конца мая.

В субботу страны "Группы семи" (G7) обязались активизировать усилия по противодействию уклонению россии от потолка цен на ее нефть и топливо. Ожидается, что это не изменит ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Еще неизвестно, повлияют ли новые ограничения на добычу нефти в россии, поскольку россияне очень эффективно находят способы обойти европейские и американские санкции, и эти санкции оказалось трудно обеспечить", - сказал Сайкамор.

По данным энергетической компании Baker Hughes Co (BKR.O), количество активных нефтяных буровых установок в США сократилось за неделю до 19 мая, что стало самым большим недельным падением с сентября 2021 года.

"Замедление буровой деятельности в США вызывает беспокойство на рынке нефти, который, как ожидается, столкнется со значительным дефицитом во второй половине этого года", - говорится в сообщении ING.