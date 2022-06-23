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Нафта дешевшає на 2% на тлі оцінки інвесторами ризиків рецесії

Нафта дешевшає на 2% на тлі оцінки інвесторами ризиків рецесії

Київ • УНН

 • 103214 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 109,66 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,86%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 103,95 долара за барель, втративши 2,11%.

Деталі

Ціни на нафту в четвер продовжили знижуватися, впавши більш ніж на 2%, оскільки інвестори переглянули оцінки ризиків рецесії та попиту на пальне на тлі підвищення процентних ставок в основних економіках, пише Reuters.

Обидві марки нафти впали на цілих 3 долари за барель рано-вранці азіатських торгів після падіння приблизно на 3% на попередній сесії. Вони перебувають на найнижчому рівні із середини травня.

Інвестори продовжують оцінювати, наскільки вони мають бути занепокоєні тим, що центральні банки можуть спонукати світову економіку до рецесії, на тлі їхніх намагань приборкати інфляцію за допомогою підвищення процентних ставок.

"Ринки нафти залишалися під тиском, оскільки інвестори були занепокоєні тим, що підвищення ставок у США загальмує відновлення економіки та знизить попит на паливо", - сказав головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Казухіко Сайто.

Доповнення

У США в 2023 році, за прогнозами буде встановлено рекорд за обсягом видобутку нафти.

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