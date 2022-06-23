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Нефть дешевеет на 2% на фоне оценки инвесторами рисков рецессии

Нефть дешевеет на 2% на фоне оценки инвесторами рисков рецессии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со поставками в августе в четверг утром во время торгов упали в цене до 109,66 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,86%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 103,95 доллара за баррель, потеряв 2,11%.

Детали

Цены на нефть в четверг продолжили снижаться, упав более чем на 2%, поскольку инвесторы пересматривают оценки рисков рецессии и спроса на горючее на фоне повышения процентных ставок в основных экономиках, пишет Reuters.

Обе марки нефти упали на целых 3 доллара за баррель ранним утром на азиатских торгах после падения примерно на 3% на предыдущей сессии. Они находятся на самом низком уровне с середины мая.

Инвесторы продолжают оценивать, насколько они должны быть обеспокоены тем, что центральные банки могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, на фоне их попыток обуздать инфляцию посредством повышения процентных ставок.

"Рынки нефти оставались под давлением, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, что повышение ставок в США затормозит возобновление экономики и снизит спрос на топливо", – сказал главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто.

Дополнение

В США в 2023 году, по прогнозам, будет установлен рекорд по объему добычи нефти.

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