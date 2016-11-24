Нафта Brent торгується нижче 49 дол. за барель

За даними видання станом на 8:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,06%.

При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 48,02 долара за барель, додавши 0,13%.

Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.

У Росії заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.