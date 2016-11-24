Нефть Brent торгуется ниже 49 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром выросли в цене до 48,98 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.
В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.