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Нефть Brent торгуется ниже 49 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 6755 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром выросли в цене до 48,98 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Нефть Brent торгуется ниже 49 долл. за баррель

По данным издания состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%.

Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.

В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.

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