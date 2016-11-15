Надвечір бойовики активізувалися на Луганщині – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні надвечір бойовики активізувалися на луганському напрямку, зокрема, під обстріл потрапили позиції ЗСУ біля Новозванівки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Надвечір бойовики активізувалися на Луганському напрямку. Під обстріли їх мінометів потрапили наші позиції в районі Новозванівки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики на донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Луганське та Авдіївку.
Як повідомляв УНН, з опівночі і до 18 години вечора 15 листопада, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.