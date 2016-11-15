К вечеру боевики активизировались в Луганской области - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня вечером боевики активизировались на луганском направлении, в частности, под обстрел попали позиции ВСУ возле Новозвановки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"К вечеру боевики активизировались на луганском направлении. Под обстрелы их минометов попали наши позиции в районе Новозвановки", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Луганское и Авдеевку.
Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов вечера 15 ноября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО.