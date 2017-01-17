Надходження з митниці у грудні збільшилися на 4 млрд грн - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Надходження від митної служби у грудні збільшилися на чотири мільярди гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“За минулий рік я домігся з серпня зростання сплати від внесків митниці від 2 млрд грн щомісяця. У грудні ми вже домоглися +4 млрд. Це означає, що ми на 4 млрд скасували купу корупційних схем, які раніше йшли по кишенях недобросовісних ділків”, — заявив В.Гройсман.
За його словами, уряд прийняв рішення, що 50% від перевиконання планів надходжень митних платежів зараховуватимуться до місцевих бюджетів.
Окрім того, Прем’єр зауважив, що “митники мають краще працювати в координації зі всіма структурами влади, щоб не було сірого імпорту або контрабанди”.